"A gente pega ônibus na sorte": como pessoas com deficiência usam o transporte coletivo em Passo Fundo

Marcos pega ônibus diariamente na cidade. Eduarda Costa / Agencia RBS

Morador do bairro Victor Issler, em Passo Fundo, no norte do Estado, Marcos Rogério Balz, 45 anos, precisa ter paciência a cada deslocamento. Equipado com sua cadeira de rodas motorizada, ele usa o transporte coletivo e testa a acessibilidade dos ônibus da frota urbana diariamente.

— Eu ando pela cidade inteira, pago as contas e tenho uma rotina normal, mas nem sempre dá tudo certo. Tem que rezar para vir um ônibus que o elevador funcione: às vezes ele trava e tenho que esperar o próximo, a cada 45 minutos — conta.

O “elevador” a que Marcos se refere é a plataforma que permite que pessoas com deficiência física entrem no ônibus. Trata-se de uma terceira porta, além da entrada e da saída dos demais passageiros, que dá acesso ao espaço reservado no ônibus para a cadeira de rodas.

Todos os 87 ônibus da frota da Coleurb, empresa responsável pelo transporte coletivo em Passo Fundo, estão equipados com as plataformas elevatórias. Porém, o sistema nem sempre funciona como o esperado. Às vezes, as bases travam durante a subida ou descida do equipamento, impedindo o acesso dos usuários.

— A gente pega ônibus na sorte. É muito difícil eu conseguir ir e voltar de casa com todos os ônibus funcionando direitinho. Eles (a empresa) poderiam só conferir, antes de sair da garagem, se está tudo certo com o ônibus — aponta Marcos.

Já Ivanir Fátima Borges, moradora do bairro São Luiz Gonzaga, desistiu de andar de ônibus com a cadeira de rodas. Depois de tanto esperar, quando precisa, ela prefere pagar um táxi para ir até o centro.

— Quando não era o elevador que dava problema, sempre tinha outra pessoa com deficiência e aí, como eles não podem pegar duas pessoas, eu ficava esperando o próximo ônibus. Ficou mais fácil chamar um amigo taxista que me leva onde eu precisar ir — explica.

Ela também lembra dos dias em que o transporte com acessibilidade demorava para chegar ao ponto de ônibus e que, quando chegava, muitas vezes, o elevador não funcionava direito. Tudo isso motivou a decisão de abandonar o transporte coletivo.

O que diz a Coleurb

Procurada pela reportagem, a Coleurb informou que toda a frota está adaptada para pessoas com deficiência e que faz "manutenções preventivas periodicamente". No entanto, reconhece que as falhas podem acontecer.

— Falhas pontuais podem ocorrer durante o trajeto, por se tratarem de equipamentos operacionais. Reforçamos que os passageiros que desejarem podem confirmar previamente qual veículo está em operação — informou o coordenador de manutenção e frota, Diego dos Santos Ribeiro.