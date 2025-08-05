Trânsito

"A gente pega ônibus na sorte": como pessoas com deficiência usam o transporte coletivo em Passo Fundo

Embora todos os veículos da frota estejam equipados com plataformas elevatórias, o sistema nem sempre funciona como o esperado

Eduarda Costa

Repórter

