Vídeo mostra momento em que carro invade padaria em Ijuí; motorista diz que "errou a marcha"

Clientes e funcionários de uma padaria de Ijuí, no noroeste gaúcho, foram surpreendidos por um carro que invadiu o estabelecimento por volta das 15h30min de quinta-feira (24). Três pessoas receberam atendimento médico, mas já foram liberadas e não correm risco de vida.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o carro modelo Ford/Ka faz o cruzamento na Avenida Coronel Dico, por volta das 15h30min, acelera repentinamente e invade a padaria (assista acima).

Ao Corpo de Bombeiros, que atendeu o acidente, o condutor, de 88 anos, relatou que se perdeu nos comandos do câmbio do veículo. No boletim de ocorrência, consta que os motivos para a invasão são "desconhecidos".

Nas gravações internas do estabelecimento é possível acompanhar o carro entrando na padaria e fazendo o contorno pelo espaço. Ele só para quando bate nos móveis do local e um vidro. Clientes que estavam no local desviaram do automóvel e não se feriram.

O condutor e sua esposa, também idosa, ficaram em estado de choque e precisaram de atendimento médico. Uma funcionária da padaria teve ferimentos leves. Todos foram encaminhados para o Hospital de Clínicas de Ijuí e já receberam alta.

Ao chegar no local, o proprietário da padaria passou mal e acabou desmaiando. Ele também precisou ser levado ao hospital, mas passa bem.