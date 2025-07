Trecho da BR-153 no norte gaúcho receberá R$ 584 milhões para asfaltamento

O trecho é o único sem asfalto na rodovia, sendo um dos principais eixos de ligação do sul ao norte do Brasil. A estrada, também conhecida como Transbrasiliana , tem mais de 4 mil quilômetros e passa por oito estados.

Com a aprovação do projeto, a próxima etapa é a liberação da licença ambiental junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que autorizou um licenciamento simplificado, o que deve acelerar o processo. Segundo o Dnit, os estudos já começaram a ser realizados.

Com a aprovação do projeto técnico e a licença ambiental liberada, a obra deverá ser indicada pelo Dnit para ser incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual, que prevê as despesas e receitas da União em áreas como saúde, educação e infraestrutura. O projeto precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional.