Suspeito de atropelar e matar duas pessoas na BR-386 é preso

Um homem de 42 anos foi preso temporariamente na tarde desta sexta-feira (4), em Fontoura Xavier , no norte do Estado. Ele é suspeito de ter atropelado e matado duas pessoas na BR-386 na madrugada de segunda-feira (30).

A ordem de prisão foi emitida após a Polícia Civil de Fontoura Xavier pedir medidas cautelares durante as investigações do caso.

As vítimas do acidente eram um homem de 29 anos e uma mulher de 30. Os dois foram atingidos por um Gol com placas de Fontoura Xavier, quando o veículo transitava pelo acostamento. O motorista fugiu do local após o atropelamento.