Quanto tempo uma vaga de estacionamento fica desocupada no centro de Passo Fundo? GZH fez o teste

Encontrar uma vaga para estacionar no centro de Passo Fundo, no norte do Estado, pode ser um desafio. Em horários de pico ou em locais próximos a serviços essenciais, lojas e hospitais, a disputa fica ainda mais acirrada.

Atualmente, toda a região central é de abrangência do estacionamento rotativo, com 2.382 vagas. É possível deixar o carro na área azul por até duas horas, desembolsando R$ 4. O tempo mínimo de estadia é de 30 minutos e custa R$ 1.

Mas por quanto tempo uma vaga de estacionamento fica liberada? GZH Passo Fundo foi às ruas para verificar.

As vagas mais disputadas

A reportagem foi às ruas por volta do meio-dia de terça-feira (15) e visitou os pontos mais difíceis de estacionar: nas proximidades do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), do Fórum e do Centro — incluindo a Rua Morom e a Catedral Nossa Senhora Aparecida.

O ponto mais disputado de Passo Fundo fica nos arredores do HSVP. Na rua do hospital, as vagas são destinadas para a modalidade “embarque e desembarque”, o que faz com que os motoristas procurem locais próximos à Praça Tamandaré. Por lá, os espaços para estacionar são ocupados numa média de 20 segundos.

Outro lugar muito buscado é a Avenida General Neto, em frente ao Fórum, onde a reportagem permaneceu por cerca de 10 minutos. Neste período, das três vagas liberadas, duas foram ocupadas instantaneamente e outra levou cerca de 3 minutos para ser escolhida.

Já na frente da Catedral, o fluxo é bem mais tranquilo por conta das vagas em oblíquo na volta da Praça da Cuia. Assim como na Rua Morom.

Média de 870 pagamentos por dia

No primeiro semestre de 2025, o estacionamento rotativo foi usado 132.475 vezes, uma média de 878 pagamentos por dia. Comparando o número com o total de 2,3 mil vagas, é possível perceber que há uma “subutilização” do serviço, ou seja, com motoristas utilizando sem pagar.

Para reverter o cenário, a Codepas, empresa responsável pelo serviço, tem como estratégia facilitar ainda mais o pagamento pelas vagas.

Com melhorias no aplicativo e em suas funções, o objetivo é que as pessoas utilizem de forma correta, pagando pelo serviço e respeitando o tempo limite de permanência.

— No ano passado ampliamos o uso do app e ao menos 70% das compras hoje são pelo aplicativo. Mesmo assim, ainda estamos bem abaixo da possibilidade de utilização, que poderia triplicar. Como pode ser usado por até duas horas, podemos ir para uma média de 4 mil utilizações — explica o diretor-presidente, Cristiam Thans.

Na análise da Codepas, é com o uso responsável da área azul que a cidade terá um maior giro entre os espaços disponíveis.

— O estacionamento rotativo democratiza o uso do espaço urbano, além de influenciar diretamente no comércio da região central, principalmente pelas características do passo-fundense que procura sempre estacionar o mais próximo possível do seu destino — acrescenta Thans.