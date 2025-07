Operação recolhe carros abandonados nas ruas de Passo Fundo

Após reportagem de GZH expondo o problema dos carros abandonados em Passo Fundo , a Secretaria de Segurança Pública deu início a uma operação para recolhimento dos veículos . Em parceria com Brigada Militar e secretarias de Meio Ambiente e Transportes, a primeira ação aconteceu na segunda-feira (21).

Na rua General Ladário Pereira Telles, no bairro Jerônimo Coelho, oito automóveis em avançado estado de deterioração foram recolhidos. Eles estavam abandonados na via, prejudicando o trânsito e comprometendo a segurança no local.