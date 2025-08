Obras de duplicação da BR-386 alteram trânsito entre Tio Hugo e Soledade

Uma operação das obras de duplicação da BR-386 , entre Tio Hugo e Soledade, no norte do Estado, interrompe o fluxo normal de veículos no trecho nesta terça-feira (29).

A CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, vai realizar o içamento de vigas da ponte sobre o Rio Porongos, na região do km 222.

As atividades começaram às 7h e seguirão até as 17h. No período, haverá bloqueio total do fluxo a cada 45 minutos. Ao todo, serão quatro vigas içadas.