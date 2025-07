Músico morre em acidente envolvendo carro e caminhão em rodovia do RS

Morreu na noite de terça-feira (22) o músico Maicon Antunes, da banda Coração de Neon, após acidente de trânsito na BR-386, em São José do Herval . Conhecido como Maikinho, ele tinha 31 anos e era natural de Fontoura Xavier, na região norte do RS.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que Maicon dirigia colidiu frontalmente em um caminhão, com placas de Itajaí (SC), que trafegava no sentido contrário. O tecladista e vocalista não resistiu ao impacto e morreu no local. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.