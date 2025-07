Mulher morre após carro capotar e cair em riacho em Vicente Dutra

Uma mulher de 64 anos morreu em um acidente de trânsito nesta terça-feira (15) na ERS-150, em Vicente Dutra, no Norte do Estado.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o veículo virado dentro da água, com a vítima já sem sinais vitais no interior do carro. Um enfermeiro que também atendia a ocorrência confirmou o óbito no local.