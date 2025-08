Motorista perde o controle do veículo e invade sala comercial em Tenente Portela; assista ao vídeo

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma sala comercial em Tenente Portela, no noroeste gaúcho, na noite de sexta-feira (25). O local estava vazio no momento do acidente.

Conforme a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o caso foi por volta das 21h na esquina da Rua Tupinambás, que fica na continuação da RS-330, com a Rua Valter Edmundo Fries.

O motorista teria perdido o controle da direção, subiu na calçada e invadiu a sala comercial. Ele parou ao bater de frente em um dos pilares da estrutura.

Depois do acidente, o condutor fugiu do local, mas já foi identificado e encaminhado ao Hospital Santo Antônio para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado. As causas do acidente serão investigadas.

Segundo caso em dois dias

Esse é o segundo caso de carro que invade um estabelecimento comercial na Região Noroeste desde quinta-feira (24). O primeiro caso foi em Ijuí, quando um veículo causou prejuízos ao entrar em uma padaria.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o carro modelo Ford/Ka faz o cruzamento na Avenida Coronel Dico, acelera repentinamente e invade o estabelecimento (assista acima).

Ao Corpo de Bombeiros, que atendeu o acidente, o condutor, de 88 anos, relatou que se perdeu nos comandos do câmbio do veículo. No boletim de ocorrência, consta que os motivos para a invasão são "desconhecidos".