Motorista morre em colisão entre carro e caminhão na BR-386, em São José do Herval

Via ficou bloqueada para atendimento no km 279.

Um acidente entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa morta na BR-386 , em São José do Herval, no norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 22h de terça-feira (22), no km 279 da rodovia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro — com placas de Fontoura Xavier — bateu de frente com um caminhão, emplacado em Itajaí (SC). Com o impacto, o motorista do automóvel morreu no local.