Motociclista é atropelado por ônibus após cair na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo, em razão de gelo na pista

Homem foi levado para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo. Em outro acidente, condutora também caiu com a moto ao derrapar e teve ferimentos leves. Cidade registrou -1,1°C no começo da manhã desta quarta-feira

