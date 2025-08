Jovem morre depois de carro cair de ponte na RS-132 em Camargo

Um jovem de 24 anos morreu após cair com o carro de uma ponte na RS-132, em Camargo , município de 2,9 mil habitantes do norte gaúcho, na manhã desta quinta-feira (31).

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor, identificado como Bernardo Brandelero , dirigia uma camionete Fiat Strada no sentido Camargo–Vila Maria.

O acidente foi próximo ao km 5, quando tentou fazer uma ultrapassagem , perdeu o controle do veículo e saiu da pista, caindo no Arroio Camargo , que passa às margens da rodovia.

O jovem de 24 anos morreu no local. Ele estava sozinho no veículo, que tem placas de Nova Alvorada. Equipes aguardam a perícia para retirar o corpo e o carro do local. O trânsito está liberado.