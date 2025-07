Identificadas as vítimas do acidente na BR-392, em São Pedro do Butiá

As quatro pessoas que morreram em um acidente na noite deste sábado (19) na BR-392, em São Pedro do Butiá, no noroeste do Estado, eram da mesma família. Eles foram identificados como Valmir Patzold, 56 anos, a esposa Janete Scher, 47 anos, e os filhos Douglas Patzold e Vinícius Patzold, 20 e 11 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro conduzido por Valmir Patzold, um Corolla, colidiu transversalmente e uma caminhonete S10, no km 680 da rodovia. Os dois veículos saíram da pista e o Corolla acabou capotando.

Conforme o Corpo de Bombeiros de São Luiz Gonzaga, os quatro ocupantes do carro morreram ainda no local do acidente.

O condutor da S10, com placas de Santo Ângelo, era um homem de 57 anos. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento no hospital de Roque Gonzales.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.

A família será velada no ginásio da Escola Estadual Professor Pedro José Scher, a partir do meio-dia deste domingo (20). Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de São Pedro do Butiá manifestou pesar e solidariedade aos familiares.