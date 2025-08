Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR-285, em Caseiros

Um acidente entre um carro e caminhão na madrugada desta quinta-feira (31), resultou na morte de um homem de 31 anos na BR-285 , em Caseiros, no norte do Estado.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, a colisão envolvendo um Gol, emplacado em Ibiraiaras, e um caminhão, do Chile, aconteceu por volta das 3h, no trevo central do município.