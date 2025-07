Homem morre em acidente com caminhão entre Passo Fundo e Coxilha

Um homem morreu em acidente de trânsito na RS-135 , no trecho entre Passo Fundo e Coxilha , no fim da tarde desta terça-feira (8). O acidente foi perto da praça de pedágio, no km 17.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo capotou por volta das 17h e ficou fora da pista. As circunstâncias e causas do acidente são investigadas.

Com o impacto, o motorista, de 44 anos, morreu no local. Ele estava sozinho no caminhão. O trânsito flui normalmente no local e o veículo só deve ser removido na quarta-feira (9).