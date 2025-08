Gerente de padaria invadida por carro no RS desmaiou ao chegar no local: "Situação bem difícil"

Motorista de 88 anos perdeu o controle do veículo.

O administrador da padaria atingida por um carro desgovernado em Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, ainda calcula os prejuízos causados pelo acidente. Filho da proprietária, o homem diz que o impacto danificou toda a parte de atendimento aos clientes, além de balcões, balanças e dois vidros.