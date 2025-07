Dois acidentes em uma hora mobilizam equipes de resgate no noroeste do RS

A segunda ocorrência aconteceu por volta das 9h30min , no sentido oposto. O motorista de um caminhão carregado com bobinas , que vinha do Paraná e tinha como destino Uruguaiana, perdeu o controle da direção e tombou fora da pista .

— A carga dobrou e veio. Eu corri, mas não adiantou, me pegou igual. Me atirei e, quando ele parou, me enrolou as pernas. Consegui rastejar um pouco. Acho que saiu fora ou quebrou o ombro. Foi Deus que me salvou. Se eu fico um metro pra trás, tinha me pegado — relatou o agricultor Ademir Amaral Santos, que sofreu ferimentos no braço e aguardava atendimento médico no local.