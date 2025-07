Carros abandonados ocupam vagas e geram insegurança em Passo Fundo; saiba como denunciar 

Só em uma rua do bairro Petrópolis, em Passo Fundo , são pelo menos sete carros na condição de abandono . Os veículos ocupam vagas, acumulam lixo e aumentam a sensação de desamparo entre os moradores do entorno.

Situações semelhantes foram registradas pela reportagem em outros locais da cidade do norte gaúcho, como nos bairros São Luiz Gonzaga e Planaltina . São veículos que apresentam lataria danificada, pneu murcho, vegetação crescendo ao redor e vidros quebrados, permanecendo no mesmo ponto por meses ou anos .

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro , são considerados abandonados os veículos estacionados em vias públicas que não conseguem se mover por problemas mecânicos ou pelo estado de conservação, oferecendo risco à saúde, segurança e ao meio ambiente.

A remoção dos automóveis deve ser feita pelo proprietário. Caso contrário, a responsabilidade é do órgão fiscalizador municipal. Em Passo Fundo, a Guarda Municipal de Trânsito realiza a retirada apenas mediante denúncias .

Aproveitamento de peças

— O Detran autoriza que você possa adquirir esse tipo de veículo sinistrado, para que a pessoa faça uso de algumas peças do carro. Mas o cidadão não pode, até o momento de tirar as peças, deixar o carro no cepo (sic), por muito tempo ocupando uma vaga de estacionamento — explica o secretário de Segurança Pública de Passo Fundo, Tadeu Trindade.