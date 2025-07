Carro invade padaria e deixa ao menos três feridos em Ijuí

Um carro invadiu uma padaria e deixou ao menos três feridos na tarde desta quinta-feira (24) em Ijuí , no noroeste gaúcho. O caso ocorreu por volta das 15h30min no bairro Sol Nascente.

Conforme a Brigada Militar, o motorista, um homem de 88 anos , perdeu o controle do veículo Ford/Ka e acabou invadindo o estabelecimento, que fica na Avenida Coronel Dico.

Ao chegar no local, o proprietário da padaria passou mal e acabou desmaiando . O homem também precisou ser levado ao hospital, mas passa bem.

A colisão provocou danos significativos no estabelecimento. As causas do acidente agora serão investigadas.