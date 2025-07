Carro bate em poste e ocupantes são arremessados para fora; veja vídeo

Um acidente de carro no centro de Passo Fundo deixou duas pessoas feridas na noite de sexta-feira (4) . O motorista colidiu em um poste na Rua Capitão Eleutério, cruzamento com a Avenida Brasil.

Com o impacto, motorista e passageiro do i30 foram arremessados para fora do veículo. Conforme a Brigada Militar, ambos foram socorridos por uma ambulância do Samu. O estado de saúde deles não foi informado.