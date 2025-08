Caminhão carregado de madeira tomba na BR-285 e deixa trânsito lento em Carazinho 

Um caminhão carregado de madeira tombou na tarde desta quinta-feira (31) no km 333 da BR-285, em Carazinho , no norte do Estado. O acidente foi registrado por volta das 15h30min.

Com a queda do veículo, o material acabou se dispersando pela pista, causando bloqueio parcial no local. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito flui em apenas uma das pistas, no modelo para e siga, até que toda a carga seja retirada da rodovia.