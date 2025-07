Busca de mulheres por habilitação cresce em Passo Fundo: elas são 74% dos selecionados na CNH Social

Mulheres tem buscado por mais independência e liberdade ao volante. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A partir desta quarta-feira (23), os contemplados no programa CNH Social 2025 podem procurar os Centros de Formação de Condutores (CFCs) para dar início ao processo de retirada da primeira habilitação. O Diário Oficial do Rio Grande do Sul publicou na terça-feira (22) a lista dos selecionados.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, 2.955 pessoas se inscreveram para participar do programa que quer capacitar futuros motoristas de baixa renda. E dos 31 candidatos contemplados no município, um dado chama a atenção: 23 são do sexo feminino, ou seja, 74,2% do total.

As mulheres também representam o maior número a nível Estado: dos 281.543 inscritos, 3.000 foram contemplados, sendo 2.006 mulheres (66,9%) e 994 homens (33,1%).

No CFC Planalto, o reflexo dessa procura crescente entre mulheres é visível. Sheila Bolzan, diretora-geral da unidade, afirma que muitas alunas buscam mais do que apenas aprender a dirigir.

— Não é nenhum luxo, é uma necessidade. Hoje, a mulher procura por mais independência, autonomia e liberdade. Ela quer conquistar o próprio espaço, e isso inclui o trânsito. Além disso, abre portas para o trabalho e reforça o papel da mulher como protagonista da própria vida — disse.

A CNH Social, conforme Sheila, é uma chance para as mulheres de conquistar um direito que antes era inacessível por questões financeiras.

— É uma conquista que muda a vida delas — afirma.

Os selecionados têm até 5 de setembro para concluir a abertura do processo. Quem não se apresentar no prazo não poderá participar do programa pelos próximos dois anos.

Conduzindo novos caminhos

Débora do Amarante é instrutora há dez anos. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Dos nove instrutores do CFC Planalto, quatro são mulheres. Entre elas está Débora do Amarante, que aprendeu a dirigir ainda adolescente, ensinada pela mãe.

Ela conta que sempre gostou de estar na direção, e a paixão a levou a transformar a habilidade em profissão. A ideia surgiu inesperadamente: enquanto conversava com uma amiga, sentadas em uma praça de Passo Fundo, ela ouviu a sugestão de fazer o curso de instrutora de trânsito.

— Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas fui me informar sobre as aulas. Fiz o curso, conclui e peguei o certificado para ir numa autoescola. Eu nunca tinha trabalhado na área, mas eu sabia dirigir. Foi um desafio, mas como eu gostava e não tinha medo, ficou fácil de ensinar os outros — relembra.

Hoje, com dez anos de profissão, ela vê o reflexo do trabalho no dia a dia, principalmente com mulheres:

— Elas se sentem mais à vontade com instrutoras. De dez alunas, nove preferem aula com mulher. Muitas têm medo, nunca ligaram o carro, mas se abrem com a gente. Cada uma tem a sua história.

Além de auxiliar mulheres no processo de aprendizagem e a se sentirem mais confiantes atrás da direção, Débora também conta que precisa driblar a resistência de alguns homens ao serem ensinados por alguém do sexo feminino.

— Tem rapazes que vêm fazer aula e já acham que você está errada. "Ah, mas eu não faço assim", eles falam. Me questionam, mas eu digo que é assim que faz — conta.

Sheila Bolzan afirma que a CNH Social é uma oportunidade para realizar o sonho de dirigir de muitas mulheres. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Para Sheila, a presença feminina nas autoescolas representa não apenas um avanço na igualdade de oportunidades, mas também uma importante referência para alunas que se sentem mais à vontade e seguras ao serem orientadas por outras mulheres.