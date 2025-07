Buracos e desníveis em ponte da RS-344 geram reclamações de motoristas das Missões

Motoristas que passam diariamente pela ponte sobre o Rio Ijuí , na RS-344 , entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís, relatam insegurança com as condições da estrutura.

Com cerca de 228 metros de extensão , a ponte é uma das principais ligações rodoviárias da Região das Missões e registra fluxo intenso, especialmente nos horários de pico. No entanto, buracos na pista, desníveis visíveis e sinais de desgaste têm gerado preocupação entre os usuários.

A estrutura, construída na década de 1950, sofre com a passagem constante de veículos pesados . Mesmo com sinalização proibindo o tráfego de caminhões acima do peso permitido, moradores afirmam que o controle é falho.

As críticas não vêm apenas da população. Em junho, os prefeitos de Santo Ângelo e Entre-Ijuís enviaram um ofício conjunto ao governo do Estado solicitando uma inspeção técnica.

O que diz o Daer

No mês passado, o governo do Estado anunciou o repasse de R$ 1,6 milhão para a região de Santa Rosa, para execução de serviços emergenciais em rodovias, incluindo a RS-344. No entanto, não foi informado quando as melhorias devem começar e nem se a ponte será incluída entre as prioridades.