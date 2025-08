Acidente entre van e caminhão deixa dois feridos na RS-324, em Casca

Um acidente entre um caminhão e uma van, na manhã desta quinta-feira (31), deixou duas pessoas feridas na RS-324 , na altura do povoado Migliavacca, em Casca , norte do RS.

A colisão lateral jogou a van para fora da pista . Os dois feridos foram encaminhados para atendimento no Hospital Santa Lúcia, em Casca.

Conforme o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Casca, o condutor da van precisou ser desencarcerado das ferragens do veículo e está em estado grave .

Os bombeiros realizaram lavagem da pista para remoção de detritos. A via está sinalizada e o trânsito no local flui com lentidão.