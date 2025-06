Vídeo mostra trajeto antes de atropelamento que matou motoboy em Passo Fundo

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Passo Fundo investiga a morte de um motoboy após ser atropelado na noite de sexta-feira (13), na Avenida Brasil , no centro da cidade. Outros dois motociclistas , que estavam em uma mesma moto, também ficaram feridos no acidente.

Segundo a delegada Daniela Mineto, que responde pela DHPP, no momento a investigação se dedica a ouvir os envolvidos. Nesta manhã, os policiais interrogaram a condutora do carro relacionado ao incidente .

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento que a vítima, identificada como Vilson Torres Ferreira, 64 anos, cruza a via na motocicleta, por volta das 22h05min. Ele aparece no meio de um carro VW Fox prata e um ônibus urbano momentos antes do incidente (assista acima).