Rachaduras na BR-153 causam bloqueio parcial da pista em Marcelino Ramos

Rachaduras apareceram no km 02 da rodovia.

Desde o fim da tarde de sábado (28), um trecho da BR-153 está parcialmente bloqueado no norte gaúcho. A pista apresentou rachaduras , por isso, de forma preventiva, o trânsito está em modelo pare e siga.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o problema é registrado no km 02, próximo ao Posto Fiscal do Estreito, em Marcelino Ramos . O trecho é a principal rota de ligação entre a cidade gaúcha de Erechim e Concórdia, em Santa Catarina.

Ainda de acordo com a PRF, o fluxo no trecho foi canalizado com cones para uma única faixa. O controle manual da liberação é feito pelos policiais.