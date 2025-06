Prefeitos do Planalto discutem mudanças anunciadas por Leite no projeto de concessão de rodovias na região

Reunião aconteceu na sede da Ampla, na UPF. Eduarda Costa / Agencia RBS

As mudanças no projeto de concessão das rodovias do norte do Estado foram assunto do encontro dos prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios do Planalto (Ampla), nesta quinta-feira (12). As alterações foram apresentadas pelo governador Eduardo Leite na segunda (9).

O Bloco 2 de rodovias compreende estradas de 32 municípios na Região Norte e Vale do Taquari. O futuro novo contrato teve aumento do aporte financeiro por parte do governo. Serão mais R$ 200 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O valor se soma ao montante de R$ 1,3 bilhão que já tinha sido confirmado anteriormente.

— Há mudanças ao projeto que atendem às sugestões encaminhadas pelas associações, mas, para isto, foram reduzidas as obras e trechos. Nosso posicionamento é da necessidade das obras, mas o governo deixou claro que elas não acontecerão sem a concessão — resume a presidente da Ampla e prefeita de Camargo, Jeanice de Freitas Fernandes.

O novo projeto também inclui a redução do valor do pedágio por quilômetro rodado de R$ 0,23 iniciais, para R$ 0,19, sem isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS), e R$ 0,18, com a isenção. O ISS é um imposto municipal e, se os municípios abrirem mão da cobrança, o preço diminui.

A presidente da Ampla disse que solicitou à Secretaria da Reconstrução a tabela atualizada dos valores que cada município acarrecadará em ISS.

— Não temos como escolher se abrimos mão ou não se não temos noção dos novos valores. Sentimos que estamos de mãos atadas, mas não estamos conformados — afirma Jeanice.

Os 21 prefeitos da Ampla devem voltar a se reunir na próxima quarta-feira (18), em Marau, para debater uma posição oficial.

24 prefeitos assinam carta contra pedágios

Prefeitos de 24 municípios do Norte e do Vale do Taquari assinaram uma carta contrária à instalação de pedágios no projeto de concessão do Bloco 2 de rodovias, que compreende 32 cidades do Estado. O movimento foi articulado pela frente parlamentar que trata do assunto na Assembleia Legislativa.

Outros 26 deputados estaduais e 16 federais integram o grupo, segundo a frente parlamentar.

Leilão previsto para outubro ou novembro

Previsão do governo estadual é realizar o leilão para a concessão em outubro ou novembro Mateus Bruxel / Agencia RBS

A previsão do governo estadual é realizar o leilão para a concessão em outubro ou novembro. O projeto prevê a concessão por 30 anos.

O critério para definir a empresa vencedora da disputa será o maior desconto no preço do pedágio. Dessa forma, o governo do Estado espera uma tarifa menor do que a projetada.