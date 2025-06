Pedestre morre atropelada, motorista não percebe e anda com o corpo pendurado ao carro em rodovia do noroeste do RS

A Polícia Civil investiga um atropelamento com morte registrado na madrugada deste domingo (8) na RS-344, entre Santo Ângelo e Giruá, no noroeste do RS. A vítima foi atingida pelo veículo na rodovia, mas o motorista só percebeu o acidente ao encontrar o corpo preso no carro.

O caso aconteceu por volta das 3h30min. Segundo informações da Polícia Civil, o condutor do Volkswagen Fox relatou que transitava próximo ao trevo de acesso a Giruá, quando bateu em algo que acreditava ser um animal.

Ele disse para os policiais que havia muita neblina no trecho e que não parou por insegurança de permanecer no local. Alguns quilômetros depois, o passageiro que o acompanhava percebeu que havia uma perna humana pendurada sobre o vidro traseiro do carro.

Já na cidade de Giruá, o motorista do veículo acionou a Brigada Militar e se apresentou na delegacia. Até o momento, a vítima não foi identificada.