Motorista morre carbonizado em acidente na RS-406 em Nonoai

Vítima não foi retirada a tempo do veículo.

Uma colisão entre um Fiat Uno e um Volkswagen Gol resultou na morte de uma pessoa na RS-406, em Nonoai, no norte do Estado. Foi por volta das 23h de sexta-feira (6), próximo ao km 13.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do Uno ficou preso às ferragens. Com o impacto, o veículo pegou fogo e ele morreu carbonizado. Não há identificação da vítima.