Mais de 2,5 mil pessoas já se inscreveram no programa CNH Social em Passo Fundo; saiba como acessar

Interessados em tirar a primeira habilitação podem recorrer ao programa CNH Social , iniciativa que capacita futuros motoristas de baixa renda no Rio Grande do Sul. A iniciativa permite o cadastro de interessados até 10 de julho (saiba como se inscrever abaixo).

Até 18 de junho, um mês depois do início das inscrições, mais de 2,5 mil pessoas já haviam se inscrito para o programa em Passo Fundo, no norte gaúcho.

Ao todo, serão disponibilizadas 3 mil vagas pelo programa , que cobre integralmente todas as etapas do processo de habilitação. Os inscritos passarão por um sorteio eletrônico .

— As pessoas não podem perder essa oportunidade, ainda mais levando em conta o valor de uma habilitação . A CNH é garantia de uma porta a mais que se abre, inclusive para ter um trabalho e uma atividade — comentou o diretor-geral do CFC Autotec, Antônio Carlos Gonçalves dos Santos.

As inscrições podem ser feitas pelo site do DetranRS ou presencialmente em qualquer CFC do Estado. Os participantes devem escolher o tipo de serviço desejado — primeira habilitação, adição ou mudança de categoria — e preencher os dados conforme o Cadastro Único (CadÚnico) ou o programa Devolve-ICMS.

Quem pode participar

Distribuição das vagas

Cada candidato pode se inscrever apenas uma vez. Quem for sorteado e não comparecer ou abandonar o processo ficará impedido de participar novamente por dois anos. Além disso, os sorteados terão até 45 dias para iniciar o processo no Centro de Formação de Condutores (CFC). Confira o edital completo no site do Detran.