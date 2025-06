Jovem morre em acidente entre carro e caminhão na BR-386 em Frederico Westphalen

Um jovem de 20 anos morreu após acidente entre o carro que ele conduzia e um caminhão na BR-386 , próximo ao trevo de acesso a Frederico Westphalen , no norte do Estado.

O motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos, mas em estado estável. O passageiro não se feriu.

O trânsito permaneceu bloqueado até o fim do atendimento e está liberado. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil.