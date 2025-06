Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR-285, em São Luiz Gonzaga

Uma colisão frontal entre carro e caminhão resultou na morte de um homem de 42 anos na tarde desta sexta-feira (13), em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado.

O acidente ocorreu por volta de 15h no km 560 da BR-285. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era o condutor do Polo Track. Ele morreu no local e ainda não teve a identidade divulgada.

O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito flui com lentidão no local em razão da limpeza de diesel derramado na pista. É aguardada a chegada da perícia no local.