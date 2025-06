Homem morre atropelado na RS-165, em Cândido Godói

Um homem morreu atropelado na RS-165, em Cândido Godói, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu no domingo, por volta das 15h20min, no km 66 da rodovia. Um Fiat Tipo que trafegava no sentido Cândido Godói a Cerro Largo atingiu a vítima, que tentava atravessar a pista.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o homem estava no acostamento do lado direito da rodovia quando entrou na pista. O condutor do veículo tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A vítima, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.