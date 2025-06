Em depoimento à polícia, suspeita de atropelar e matar motociclista e ferir outros dois diz que teria sido ameaçada

Carro envolvido no atropelamento foi apreendido pela Brigada Militar no sábado (14). Jeferson Vargas / Rádio Planalto

A motorista suspeita de atropelar e matar um motociclista e ferir outros dois em Passo Fundo, na sexta-feira (13), prestou depoimento à Polícia Civil. A mulher foi à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa na manhã desta segunda-feira (16) e deu sua versão do ocorrido.

GZH Passo Fundo teve acesso ao depoimento. Acompanhada do advogado Gilvan Luís Hansen Júnior, ela negou ter ingerido bebida alcoólica e perseguido os motociclistas. Ainda segundo o depoimento, ao ver um dos ocupantes da moto por a mão no bolso após diversas ameaças, ela pensou que o homem estava armado e, por isso, tentou sair rapidamente do local.

Na sequência disse que, após sair daquele ponto, notou os dois caídos no chão, mas não viu o momento que foram atingidos pelo ônibus. Ela também negou ter percebido a presença do terceiro motociclista, no caso, Vilson Torres Ferreira, 64 anos, que morreu horas depois no hospital.

Leia abaixo o resumo do relato:

Aos policiais, a motorista afirmou que na data buscou um amigo na Rua Livramento, região do bairro Boqueirão e, após ele embarcar, seguiram até à Avenida Brasil. Nesse trajeto percebeu a moto ocupada por dois homens buzinando e, por isso, parou, achando que havia algo errado com o carro.

Logo após parar, os ocupantes da motocicleta teriam ido até o lado do carro e a ofendido por parar nos cruzamentos. O carona do carro tentou intervir, mas também foi ofendido e ameaçado. Após a discussão, todos saíram do local. Na Avenida Brasil, os motociclistas teriam novamente voltado a ameaçar os ocupantes do carro.

Quando um dos ocupantes da moto pôs a mão no bolso, a motorista se assustou pensando que ele estava armado. Desta forma, arrancou o carro e viu que os dois caíram. Segundo ela, não percebeu quando eles foram atingidos pelo ônibus e nem que havia uma terceira pessoa caída, no caso, Vilson.

Leia Mais Policial militar é atropelado após condutor furar barreira em Marau; assista ao vídeo

Durante o depoimento informou também que desceu do carro e tentava retornar ao local para prestar socorro, mas foi impedida por outro ocupante do carro. Ele teria dito que já havia recebido informações de que motoboys estavam procurando pelo carro.

A motorista decidiu ir para casa, mas o carro teria tido problemas mecânicos e, por isso, foi deixado próximo a um salão de festas. Os ocupantes do carro foram para casa de uma outra pessoa nas proximidades. Ela só soube da morte de Vilson por meio das redes sociais.

A investigação

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a delegada Daniela Mineto, imagens de câmeras de monitoramento estão sendo analisadas para entender o que aconteceu ao longo do trajeto relatado pela motorista.

Além das imagens, a polícia também ouvirá as outras pessoas envolvidas no caso.