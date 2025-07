Duas pessoas morrem atropeladas na BR-386, em Fontoura Xavier

Duas pessoas morreram atropeladas na BR-386, em Fontoura Xavier, no norte do Estado , na madrugada desta segunda-feira (30). O acidente ocorreu por volta da 1h, no km 270 da rodovia.

As vítimas eram um homem de 29 anos e uma mulher de 30, que ainda não tiveram os nomes divulgados pelas autoridades. Elas foram atingidas por um Gol com placas de Fontoura Xavier, quando o veículo transitava pelo acostamento .

A Polícia Rodoviária Federal e a Policia Civil estão investigando as causas do acidente e peritos do IGP foram ao local para realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias do atropelamento e a identidade do condutor serão investigadas.