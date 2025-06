Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-386, em Soledade

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na BR-386 em Soledade , no norte do Estado. A ocorrência foi registrada no km 251 da rodovia, por volta das 14h30min.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal envolveu um carro com placas de Encantado e uma carreta com placas de São Vedelino.

O motorista do veículo, de 75 anos, e outro ocupante do carro foram socorridos pela CCR Via Sul e encaminhados para o Hospital Frei Clemente de Soledade com lesões moderadas. O condutor do caminhão, 22 anos, não se feriu.