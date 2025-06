Desrespeito à faixa de pedestres e ao limite de velocidade: o que está por trás das mortes no trânsito de Passo Fundo 

Caso mais recente é de vítima que morreu enquanto atravessava a faixa de segurança na cidade. Eduarda Costa / Agencia RBS

Das seis mortes registradas no trânsito urbano de Passo Fundo em 2025, duas foram atropelamentos de pessoas que tentavam atravessar avenidas da cidade. Em um dos casos, a vítima estava na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro.

As mortes alertam as autoridades: o número de mortes até 5 de junho de 2025 supera todo o ano de 2024, quando cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito na área urbana da cidade.

No primeiro caso, registrado em 6 de maio, a vítima de 65 anos atravessava a Avenida Brasil, no centro, fora da faixa de pedestres. Ela entrou entre os carros durante o semáforo fechado e foi atingida por uma moto que transitava pelo corredor.

O outro acidente registrado no último dia 30 aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Cristóvão. Ari Dall Bello, 92 anos, foi atingido por um carro enquanto atravessava a faixa de pedestre.

Na data, o motorista informou à Brigada Militar que se deslocava no sentido centro-bairro e, ao desviar de um carro que estava parado em fila dupla antes da faixa de segurança, atingiu o idoso.

Nas duas datas, as vítimas chegaram a ser socorridas e levadas para atendimento médico no Hospital de Clínicas, mas não resistiram aos ferimentos.

— Os condutores precisam estar atentos à velocidade da via para ter capacidade de frear caso tenha necessidade. O uso do celular também é uma causa frequente entre os motoristas e sempre vale lembrar deste cuidado. Quanto aos pedestre, sempre utilizar a faixa e observar as duas pistas de rolamento antes de atravessar — destacou o secretário municipal de Segurança, Tadeu Trindade.

Desatenção e uso do celular

GZH Passo Fundo foi às ruas para identificar o comportamento de motoristas e pedestres quando se trata das faixas de segurança. É uma prática comum "cortar" a Avenida Brasil fora da faixa, pela pressa, proximidade do destino e, claro, uso do telefone.

Quem convive nesta rotina há 10 anos é o taxista Alex do Nascimento. Do ponto de táxi da Praça Tochetto ele observa a falta de cuidado de ambos os lados:

— As pessoas estão cada vez mais desatentas, sempre mexendo no celular e atravessando fora da faixa. Quem está no volante tem que cuidar os pedestres e os outros motoristas, porque a maioria mexe no celular enquanto dirige.

Em outro ponto, na Praça da Cuia, o aposentado Viltom de Camargo descreve o trânsito de Passo Fundo com a palavra "pressa":

— Todo mundo está com pressa, pedestres e motoristas. Vejo quem está no carro "furar" o sinal vermelho e os pedestres correndo antes do sinal liberar para eles. É essa loucura todo dia.

Relembre as mortes no trânsito em 2025

Até 5 de junho, seis pessoas morreram após se envolver em acidentes de trânsito dentro do perímetro urbano de Passo Fundo. O número é mais alto que o total registrado em todo o ano de 2024, quando foram cinco casos.

Das vítimas, dois eram passageiros de carros, dois eram motoristas de motocicleta e carro, e os outros dois eram pedestres. Relembre: