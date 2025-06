Corpo de vítima de atropelamento que ficou presa ao carro no interior do RS é liberado para translado à Argentina 

O corpo de Viviana Villalba , vítima do atropelamento que a deixou presa ao carro em Giruá, no noroeste gaúcho, foi liberado para translado à Argentina nesta quarta-feira (11). A informação foi confirmada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), que realizava os exames periciais.

Viviana é natural de Dos de Mayo , na Argentina e completou 22 anos no dia do acidente. Ela deixa uma filha de quatro anos.

A argentina estava no Brasil há duas semanas , trabalhando em uma boate às margens da RS-344, entre Giruá e Santo Ângelo. Segundo a polícia, o atropelamento ocorreu no local por volta das 3h40min. O corpo da vítima ficou sobre o veículo até o condutor chegar em casa.

Caso é investigado

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Conforme a delegada Elaine Maria da Silva, as equipes buscam e recuperam imagens de câmeras de videomonitoramento no momento.

O motorista relatou às autoridades que achou ter atropelado um animal , mas que havia muita neblina no trecho e não parou por insegurança de permanecer no local.

Uma câmera na cidade de Giruá capturou as três vezes em que o motorista passa pela mesma rua com o corpo de Viviana no teto do carro.