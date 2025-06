Colisão frontal deixa cinco feridos na BR-285 entre Passo Fundo e Carazinho

Uma colisão frontal na noite de sábado (21) deixou cinco feridos na BR-285, no trecho entre Passo Fundo e Carazinho , no norte gaúcho. O incidente foi por volta das 22h50min e envolveu três veículos sobre a Ponte Seca .

Os carros bateram de frente em cima da ponte e, em seguida, a motocicleta que vinha logo atrás colidiu transversalmente com os veículos.

No Prisma estavam três ocupantes, sendo o motorista e duas passageiras menores de idade. Os outros dois condutores, do Polo e da moto, também se feriram e foram levados ao Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC), com lesões leves.