Colisão frontal causa morte de mãe e filho na BR-158 em Panambi

Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na BR-158, em Panambi, no noroeste do Estado, por volta das 10h30min desta sexta-feira (20).

As vítimas fatais estavam no Civic: o motorista e a mãe dele morreram ainda no local. Conforme a Polícia Civil, tratam-se de João Vitor Sobreira Marques, 23 anos, e Josemara Rodrigues Sobreira, 46 anos .

A esposa do condutor, que também estava no veículo, foi socorrida com lesões graves e levada consciente ao Hospital de Panambi (HSP). Já o motorista do Volvo sofreu fraturas, mas, segundo os bombeiros, não corre risco de vida.