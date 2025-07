Colisão entre carro e caminhão deixa um morto e dois feridos em Cruz Alta

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na tarde desta segunda-feira (30) na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste do Estado. A colisão ocorreu por volta das 15h15min, no km 200 da rodovia, próximo a um posto de combustíveis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Fiat Uno com placas de Santa Maria colidiu com uma carreta de Carazinho que transportava tubos, que ia no sentido Cruz Alta–Santa Maria.

Com o impacto, o veículo de passeio rodopiou por mais de 100 metros, desceu um barranco e se chocou contra uma árvore.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram um dos ocupantes do carro já sem vida. As outras duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo.