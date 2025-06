Casal de idosos morre em acidente na BR-392

Um casal de idosos morreu em um acidente na BR-392, em Roque Gonzales, no noroeste do Estado, na noite de quarta-feira (18). A colisão frontal envolveu um veículo Gol e um caminhão.

O caso ocorreu no km 684 da rodovia. Morreram o condutor do carro, de 73 anos, e a passageira, de 72, ambos moradores de Roque Gonzales. Eles foram identificados como Vilmar Rodrigues da Rosa e Leodite Marques da Rosa.

Já o motorista e o passageiro do caminhão, com placa de Presidente Lucena, não se feriram. Chovia no momento do acidente.