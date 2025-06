Acidente com carreta causa três mortes na BR-158, no noroeste do RS

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro causou três mortes em Cruz Alta, no noroeste gaúcho . O caso aconteceu por volta das 14h no quilômetro 215 da BR-158.

A carreta tombou sobre um automóvel e caiu em uma área de banhado às margens da rodovia. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela polícia.

As três mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Trata-se do motorista e um casal de passageiros do carro. As identidades não foram reveladas.