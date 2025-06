Acidente com ambulância da Força Voluntária deixa socorristas feridos em Erechim

Três pessoas ficaram feridas. FVAU / Divulgação

Um acidente com a ambulância da Força Voluntária do Alto Uruguai deixou três socorristas feridos na tarde deste sábado (14). Foi na RS-135, próximo ao trevo de acesso à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Erechim, no norte do Estado.

Segundo a assessoria de imprensa da Força Voluntária, a ambulância se deslocava para atender uma ocorrência, quando um carro teria invadido a preferencial. Com a manobra, o motorista da ambulância perdeu o controle e capotou.

Os três socorristas que estavam no veículo ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. As causas do acidente serão investigadas.

A prefeitura de Erechim se manifestou por meio de nota sobre o ocorrido. O município disse que está dando suporte aos feridos e informou que dois socorristas já receberam alta e um segue internado em estado estável.

Confira a nota na íntegra:

"Nota Oficial sobre acidente com ambulância da Força Voluntária Alto Uruguai

A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Governança, está dando todo apoio aos três voluntários da Força Voluntária Alto Uruguai, envolvidos em um acidente com a ambulância da entidade no início da tarde deste sábado (14), na RS-135, em Erechim. A ambulância se deslocava na rodovia, nas proximidades do trevo de acesso à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), para atender uma ocorrência quando se envolveu em um acidente e capotou.

Os três socorristas da equipe da Força Voluntária tiveram ferimentos e foram encaminhados à hospitais. A Prefeitura de Erechim está dando todo suporte necessário às vítimas. Uma delas está em estado estável e sem riscos de complicações, e as outras duas já receberam alta.

A Força Voluntária Alto Uruguai mantém parceria de trabalho indispensável para ações de socorro, mitigação e proteção, junto à Defesa Civil de Erechim, que é um órgão atrelado a Secretaria Municipal de Gestão e Governança."