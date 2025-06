Idoso morre atropelado ao atravessar faixa de segurança em Passo Fundo

Um idoso morreu após ser atropelado em uma faixa de segurança de Passo Fundo , no norte do RS. Ari Dall Bello, de 92 anos , chegou a ser encaminhado ao Hospital de Clínicas da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu às 15h05min de sexta-feira (30), na Avenida Presidente Vargas , no bairro São Cristóvão. A morte foi confirmada no início da noite.

O motorista informou à Brigada Militar que se deslocava com seu veículo, um VW Polo, no sentido centro-bairro. Ele se deparou com um carro parado em fila dupla, na pista da direita e antes de uma faixa de segurança.