Homem morre após acidente entre motocicleta e caminhão na RS-150, em Caiçara

Veículos colidiram frontalmente no km 20 da rodovia.

Um homem de 56 anos morreu após um acidente entre a motocicleta que ele pilotava e um caminhão na RS-150, em Caiçara, no norte do Estado, na tarde de segunda-feira (5).

Conforme o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, os veículos colidiram frontalmente por volta das 16h15min no km 20 da rodovia.

O condutor da motocicleta, identificado como João Luís Naloski, teve politraumatismo e chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital horas depois do acidente. A identidade dele não foi divulgada. O motorista do caminhão não se feriu.