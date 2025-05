Criança morre após acidente em Tapera

Um acidente de trânsito causou a morte de uma criança na manhã desta segunda-feira (19), em Tapera , no norte gaúcho. O caso foi por volta das 7h50min no km 150 da RS-332 .

A vítima, identificada como Júlia Dierings Santos , 7 anos, estava no Prima que se acidentou no sentido Espumoso a Tapera. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo saiu da pista, caiu em barranco e bateu em árvore .

O carro era conduzido pela mãe da menina, de 27 anos. Além de Julia, havia outro filho da condutora no veículo. A menina morreu no local. As causas do acidente não foram esclarecidas até o momento.