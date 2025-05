Colisão entre ônibus e caminhão causa vazamento de combustível e bloqueia a BR-158 em Cruz Alta

Um acidente entre um caminhão Volvo FH e ônibus da empresa de transporte coletivo Nossa Senhora de Fátima causou a interrupção do trânsito na BR-158, em Cruz Alta , no fim da manhã desta sexta-feira (23).

A colisão foi por volta das 11h30min no km 377 da rodovia e a via ficou bloqueada por cerca de 45 minutos. O trânsito já flui normalmente no local .

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Tanto o motorista do caminhão quanto o condutor e os passageiros do ônibus saíram ilesos. O impacto gerou apenas danos materiais e provocou vazamento de combustível na pista, exigindo a intervenção dos bombeiros para a limpeza do local.