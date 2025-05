Colisão entre carro e caminhão deixa idoso preso às ferragens em Lagoa Vermelha

Uma colisão entre carro e caminhão deixou um idoso ferido na manhã desta quinta-feira (1°) na BR-285, em Lagoa Vermelha , no norte do Estado.

O motorista de 89 anos colidiu na lateral de um caminhão enquanto fazia a travessia pelo trevo do entroncamento da Avenida Afonso Pena com a rodovia federal. Com o impacto, o homem ficou preso às ferragens do carro.